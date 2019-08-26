رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها بكلمات رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي بعيد زواجها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رانيا نشرت صورة لها مع زوجها الثالث تامر الصراف، وكتبت معلقة: «عيد زواج سعيد حبيبي كل سنة وانت حبيبي عقبال العمر كله يارب بحبك».

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور من خلال صفحتها الشخصية التي هنأتها بمناسبة عيد زواجها، كما هنأتها عدد من الفنانات ومنهم رانيا ياسين، سمر جابر، والإعلامية بوسي شلبي.

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رانيا فريد شوقي تزوجت من تامر الصراف في أغسطس عام 2015، وذلك بعد مرور فترة على طلاقها النهائي من الفنان مصطفى فهمي.

الفنانة المصرية تزوجت أيضا قبل مصطفى فهمي في بداية حياتها الفنية من عاطف عوض ابن الفنان محمد عوض، والذي أنجبت منه ابنتيها، وانفصلت عنه بعد ذلك.

رانيا تغيبت عن الموسم الرمضاني الفائت، وكان آخر أعمالها مسلسل «أبو العروسة»، والذي حقق الجزء الثاني منه نجاحا يماثل نجاح الجزء الأول.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل «عوالم خفية» مع النجم عادل إمام، بشرى، وفتحي عبدالوهاب.