عبير صبري توجه تهنئة رومانسية لزوجها في عيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجهت الفنانة المصرية عبير صبري تهنئة رومانسية لزوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع، وذلك احتفالا بعيد ميلاده.

عبير نشرت صورة جمعتها بزوجها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “كل سنه وانت الحب والسند ..كل سنه وانت الحياه كلها ..ربنا يديك كل خير الدنيا ..بحبك”.

زوج الفنانة المصرية رد على تهنئة زوجته، بقوله: “وانتي طيبه ياقلبي بحبك وكل سنه وانتي معايا وجنبي”.

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يذكر أن الفنانة المصرية عبيرصبري قد احتفلت بزواجها من المحامي أيمن البياع في شهر إبريل من العام الماضي، وذكرت أنها التقت به وحدث بينهما حوارات ثم وقع كل منهما في حب الآخر، وتمهلت في الموافقة على الزواج حتى تتأكد من مشاعرها.

الفنانة المصرية قالت إن أكثر ما لفت نظرها وأحبته في زوجها طيبته واحترامه للمرأة ولعملها، ولكن هذا لا يمنع انه عصبي جدا ويغار عليها.

واحتفلت عبير صبري بعيد زواجها الأول في شهر إبريل الماضي، في دبي مع زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.