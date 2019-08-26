شاهيناز ضياء الدين تحتفل بتخرج ابنها من الحضانة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المصرية شاهيناز ضياء الدين بتخرج ابنها الوحيد “مالك” من الحضانة.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل تخرج ابنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت تهنئة خاصة لابنها.

شاهيناز قالت في تنئتها لابنها: ” شكراً لك يا ابني لأنك جعلتني أم ، أتذكر يوم أن رقني الله بك وكأنه بالأمس، لقد جلبت الكثير من الأمل لعالمي يا ابني الصغير الغالي”.

وأضافت: “أحبك وأتمنى لك كل النجاح. اليوم كان يومًا مميزًا بالنسبة لي لأنه اليوم الذي تخرجت فيه من المرحلة الأولى في حياتك وأنا فخور بك يا ابني ويا كل شيء في حياتي”.

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وكانت الفنانة المصرية شاهيناز ضياء الدين قد أعلنت طلاقها رسميا من زوجها ووالد ابنها، رجل الأعمال إيهاب محمود، في شهر مايو الماضي، وذلك بعد وقوع خلافات شديدة بينهما وصلت إلى اعتدائه عليها بالضرب، وأخذ ابنها “مالك” منها.

وكانت شاهيناز قد روت تفاصيل ما حدث، خلال استضافتها في برنامج “رأي عام، حيث قالت إنها وزوجها منفصلان منذ عامين ولكن الطلاق لم يقع رسميا بينهما، لكنها قامت برفع قضية خلع ضده وتنتظر الحكم فيها.

وأضافت أنها خلال العامين السابقين كانت لا تمانع في أن يرى زوجها ابنهما “مالك”، لكنه استغل سفرها وطلب رؤية ابنه، فوافق أهلها كالمعتاد، وبالفعل أخذ الطفل ورفض إرجاعه.

وتابعت أنها ذهبت مع والدتها للكافيه الذي يعتاد زوجها الجلوس فيه للتفاهم معه لإعادة ابنها، لكنها وجدته أمام الكافيه، ووقعت مشاجرة بينهما، فقام بضربها، وعندما حاولت والدتها التدخل ضرب والدتها أيضا.

وعن الإصابات التي تعرضت لها، قلت: “أصبت بشرخ في عظمة الأنف بعد تعدي زوجي عليّ بالضرب، وهي إصابة ليس لها أثر خارجي، والنيابة قررت عرضي على الطب الشرعي، وأنا أيضا أطالب بهذا ليتم توثيق إصابتي”.

زوج المطربة المصرية قرر بعد ذلك إرجاع ابنها لها، وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة Ten: “فعلت ذلك حتى لا يقول أحد أني اختطفت ابني”.