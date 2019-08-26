رامي عياش يحتفل بعيد ميلاد زوجته وذكرى زفافهما في سهرة صاخبة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ضرب النجم اللبناني رامي عياش عصفورين بحجر واحد، وقرر الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، مصممة الأزياء داليدا، وذكرى زواجهما في سهرة واحدة.

البوب ستار ظهر في مقطع فيديو من أجواء السهرة، يحتضن زوجته أمام قالبي كيك، حيث يرقصان على أنغام أحدث أعماله «قصة حب»، وسط تصفيق الحضور، وقد تلقى الزوجان تهاني محبيهما، متمنيين لهما دوام الحب والسعادة.

رامي لم يكتف بالسهرة، وحرص على تهنئة داليدا بعيد زواجهما، حيث نشرت صورة لها، معلقاً عليها: «إنما النساء شقائق الرجال، ما اكرمهن إلا كريم، وما اهانهن إلا لئيم” - عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم »، لم يقتصر الأمر على حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل تم اختراق حياتي كلها من قبل هذه الملكة الجميلة، عيد زواج سعيد يا هدية حياتي».

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داليدا لم تمرر تهنئة زوجها مرور الكرام، وكتبت معلقة عليها: «سعادتي وسندي وحبيبي، كل سنة وانت نور عيوني».

يُذكر أن رامي عياش تزوج من مصممة الأزياء داليدا بعد قصة حب جمعتهما يوم 24 أغسطس عام 2013، وقد رُزق الزوجان بابنهما الأول «آرام» يوم 20 مارس عام 2016، و«آيانا» 19 يونيو 2018.

من ناحية أخرى، طرح رامي عياش مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «يا سكاكر السكر» من كلمات خالد فرناس، ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد شفيق، وقد شاركته الفنانة المصرية فيفي عبده بالرقص فيه.