برقصة رومانسية عاصي الحلاني يوجه رسالة لزوجته في عيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعيد ميلاد زوجته كوليت الحلاني، برسالة رومانسية عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.

عاصي الحلاني، علقت على الفيديو قائلة: “بيوم عيد ميلادك يا حبيبتي وعمري ويا ملكة قلبي.. كل الأيام المضت كنت أحبك اكتر واكثر.. كل سنة وأنت بألف خير وحب وسعادة مع ماريتا ودانا والوليد لأن عائلتي هي ثمرة حبنا وزواجنا الذي باركه الله ومن الله نآخد كل النعم الأمان وراحة البال يا قلبي كل سنة وانت بالف خير”.

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ونشر عاصي الحلاني، فيديو لرقصة رومانسية جمعته بزوجته خلال لقائهما في برنامج “توأم روحي”، مع الإعلامي نيشان.

يُذكر أن عاصي الحلاني تزوج من كوليت بولس، عام 1995 بعد قصة حب جمعتهما، وكان زواجهما غريبًا فعاصي ينتمي إلى عائلة مسلمة من بعلبك وكوليت من عائلة مسيحية وهو من الزواجات المختلطة في العالم الفني، وقد أثمر زواجهما عن ثلاثة أبناء هم؛ «الوليد، ماريتا، دانا».

وبعد زواجهما شاركت كوليت في كليب “عذبوني”، مع ابنتيها ماريتا ودانا، لتختفي بعدها عن الأضواء وتكتفي بلقب زوجة عاصي.