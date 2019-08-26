سبب غضب وائل كفوري في حفله الغنائي بصيدا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختتم الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلات موسم صيف 2019 بحفل غنائي كبير في صيدا بلبنان، حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسية والنائية بهية الحريري.

وقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهرو بشكل كبير، ورددوها معه.

برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية mbc 4، كشف في تقرير نشره مؤخرًا أن وائل عاتى من عدة مشاكل وأهمها مشكلة الصوت والذي تسبب في غضبه، كما تسببت الإضاءة في تعب عينية وتطلب الأمر من المنظمين تخفيف الإضاءة.

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وفي نهاية الحفل طلب وائل كفوري، أن بقدم أغنية بعد إطفاء الأنوار كاملة، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور معه خلالها.

من ناحية أخرى يستعد وائل كفوري لمواجهة القضاء اللبناني خلال الفترة الحالية وذلك بسبب القضايا التي أقامتها ضده طليقته أنجيلا بشارة بسبب نفقة طفلتيها والتي تبلغ 3 آلاف دولار شهريًا.

الفنان اللبناني كان قد رفض التعليق على ازمته مع طليقته وقال في تصريحات صحفية: «ساكت ليضلوا يحكوا»، وأضاف: « أنا أب لابنتين وكرامتهما تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا».