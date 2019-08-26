شكرا لقرائتكم خبر عن في يومين..فيلم الأكشن Angel has Fallen يحقق 8 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن Angel has Fallen إيرادات وصلت إلى 8 ملايين دولار أمريكى بعد يومين من طرحه، حيث أطلق العمل في دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 23 أغسطس الجارى.

ويشارك ببطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير أزولاي، والفيلم من إخراج ريك رومان، والذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

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وتدور أحداث الفيلم في تتابع من الفيلم السابق، وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الامريكي، وفى ذلك يدورالفيلم في إطارمطاردة من قبل وكالته الخاصة ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة إلى حظراسمه، ومع تتابع الأحداث يكتشف الهدف الرئيسى لابعاد مايكل عن الرئيس الأمريكي.