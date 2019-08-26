فيديو- طارق العريان يكشف كواليس مشهد المطاردة في "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر المخرج طارق العريان، عبر حسابه في موقع "انستجرام"، مقطع فيديو من كواليس مطاردة السيارت، من أحدث أفلامه "ولاد رزق 2". وظهر فريق العمل في الفيديو خلال التحضير للمشهد، وعلق العريان: "واحد من أكبر مشاهد المطاردة اللي اتعملت في السينما المصرية، شوفوا لقطات سريعة منه دلوقتي". فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان.

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