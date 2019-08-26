شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تستعد لمسرحية جديدة بعنوان "ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة مروى اللبنانية لمرحلة التحضيرات الاولى استعدادا لبطولة مسرحية موسمية جديدة للمخرج حسام الدين صلاح الذي قدمت معه العام الماضي مسرحية "حريم السلطانة".

وقالت مروى انها سعيدة بهذه التجربة المسرحية الجديدة وبالتعاون مع مخرج كبير بقيمة حسام الدين صلاح الذي وعدها بتقديمها بشكل مختلف عما قدمته من قبل على المسرح، مشيرة إلى ان المسرحية تحمل اسم "ع الداون لوود" وهى مسرحية كوميدية وتقدم اكثر من تابلوه استعراضي وسوف يحمل العديد من المفاجآت.

مروى استأنفت نشاطها الفني قبل شهرين بعد انقطاع لظروف شخصية الزمتها بالتواجد في بيروت عدة أشهر، عادت بعدها لتشارك في العديد من الأنشطة الفنية والحفلات خاصة العديد منها بالساحل الشمالي خلال الاسبوعين الماضيين.

وكانت مروى ساندت ابنة بلدها النجمة اليسا، بعد إعلان الأخيرة قرار اعتزالها للفن والغناء، وطالبتها بالرجوع عن ذلك القرار لتملأ سماء الفن بأعمالها التي تحمل الكثير من الحب والمشاعر وباتت مؤثرة في لدى كل العاشقين.