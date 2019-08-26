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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الموسم الخامس من Peaky Blinders.. فيلم جديد من أحداث المسلسل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مؤلف مسلسل الجريمة والأكشن Peaky Blinders، ستيفن نايت، أن المسلسل التليفزيونى الذى يعرض على شبكة BBC Two سينتهى بعد الموسم السابع من العمل.
وكشف نايت عن احتمالية تحويل المسلسل إلى فيلم، والذى يدور حول أحداث نفس الحقبة الزمنية للمسلسل، كما أكد نايت على وجود جميع طاقم العمل الرسمي في الظهور في أحداث المسلسل وللوصول إلى نهايته.
وفي حديث نايت إلى موقع Digital Spy، قال: "نسعى لظهور جميع جوانب هذه الحقبة الزمنية، وخاصة أشياء مثل الباليه والموسيقي وبالتالي سيكون الفيلم رائعًا".
ومن المقرر أن يقوم مخرج أيرلندى بإخراج الموسم الخامس من العمل، وهو المخرج أنثوني بيرن.
ومن المقرر أن يشهد الموسم الخامس من مسلسل Peaky Blinders الذى يبدا عرضه اليوم 25 أغسطس، الكثير من الأحداث والمفاجآت بعد تصريحات الممثل الشهير توم هاردى باحتماليه عودته مرة آخرى للموسم الجديد، بعد أن انتهت أحداث الموسم الأخير بإطلاق الرصاص عليه من قبل تومى شيلبى، ومن المقرر أن تسرد أحداث الموسم الجديد من المسلسل حقبة الكساد التى حدثت عام 1930 وبداية صعود الفاشية الحاكمة داخل إنجلترا، والتى تشهد أيضا تورط "آل شيلبى" فى بيع الأسلحة الثقيلة لعدد من الدول فى الحرب العالمية الثانية.
مسلسل "بيكى بيلايندرز" من إعداد وتأليف ستيفن نايت، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم كيليان ميرفى، توم هاردى، سام نيل، هيلين ماكرورى، باول أنديرسون.
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