شكرا لقرائتكم خبر عن باللهجة اللبنانية.. ديانا كرزون تنتهى من تسجيل "هيدا الحكى" لطرحها بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لإطلاق عمل غنائي جديد بعنوان " هيدا الحكى" باللهجة اللبنانية، ليكون هذا العمل بداية لتعاون جديد جمع كرزون بالشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقى عمر الصباغ لأول مرة . وانتهت النجمة الأردنية ديانا كرزون من تسجيل الأغنية فى استوديوهات عمر الصباغ في بيروت خلال اليومين الماضيين، على أن يتم إطلاقها مع بداية الشهر المقبل، بعد الإنتهاء من كافة الأمور الفنية بشكل نهائى. وتعتبر أغنية " هيدا الحكى " من الأعمال الغنائية الشبابية التى تعيد كرزون للأغانى الرومانسية. Advertisements يذكر أن النجمة الأردنية ديانا كرزون احتفلت مؤخرا بحصد المليون الأول لأخر أعمالها الغنائية " فرحتنا الليلة " على اليوتيوب، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا فى الخليج وباقى الدول العربية لكونها تعتمد على الأفراح وليالى الزفاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باللهجة اللبنانية.. ديانا كرزون تنتهى من تسجيل "هيدا الحكى" لطرحها بعد أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.