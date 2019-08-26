شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائى يكشف عن أفيش الدورة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة عن أفيش المهرجان، حيث أكدت إدارة المهرجان أن البوستر يعكس مزيجا من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما ويكرم ماضي ومجد صناعة السينما ويسلط الضوء على الحاضر.





ومن المقرر أن يعقد مهرجان الجونة السينمائى غدًا الإثنين مؤتمرًا صحفيًا فى تمام الحادية عشرة صباحًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التى تقام خلال دورة هذا العام.

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وتهدف الدورة الثالثة التى تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما فى المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافى بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذى يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

المهرجان شارك به العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين.