نسرين طافش بفستان قصير ودرة بـ"الأبيض".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة: إنجي المقدم نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة. سارة نخلة نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة، نالت إعجاب متابعيها. نجوى كرم نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود. نرمين ماهر نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تقف وسط الأشجار. Advertisements نادين نسيب نجيم نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وهي مغضمة العينين. مايا دياب نشرت المطربة مايا دياب صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان من اللون الذهبي. نسرين طافش نشرت الفنانة نسرين طافش صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان أبيض قصير. مي حلمي نشرت المذيعة مي حلمي صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت في لقطة عفوية وهي تضحك. جوهرة نشرت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة"" جمهورها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". درة نشرت الفنانة درة صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت أعجاب متابعيها.

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