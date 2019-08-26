رشا سامي العدل عن تعرضها لموقف محرج خلال "سيرة حب": "خدت عين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

علقت الفنانة رشا سامي العدل، على الموقف المحرج، الذي تعرضت له في أثناء تقديم دورها بمسرحية "سيرة حب" على مسرح البالون، اليوم، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

وقالت رشا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى": "الناس خلتني ما أحسش بالموقف اللي حصلى على المسرح، وخاصة تشجيعهم ليا لما رجعت المسرح تاني، أعادني سريعا لأجواء العمل، شكلي خدت عين حلوة، الحمد لله على كل شيء".

وكانت "رشا" قد تعرضت لموقف محرج، عقب ظهورها مباشرة أمام جمهور مسرح البالون"، بعد أن تعرض "الصندل" الذي ترتديه لقطع، ما جعلها تتوقف عن أداء الدور والخروج من المسرح، لتغييره وارتداء حذاء آخر والعودة من جديد.

Advertisements

العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.

ترصد "سيرة حب" محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وتستدعي عدة رموز أثرت الحياه الفنية، بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية.

المسرحية بطولة إيهاب فهمي، ورحاب مطاوع، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ورشا سامي العدل، وناصر عبد الحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وعماد عبدالمجيد، قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، وتأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم، إخراج دكتور عادل عبده.