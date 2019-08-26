صورة| "الجونة السينمائي" يكشف عن بوستر دورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشف الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي عن البوستر الرسمي للدورة الثالثة من المهرجان. وأوضح الحساب أن البوستر يعكس مزيجا من الأسلوب المعماري في مدينة الجونة وصناعة السينما. ولفت الحساب الرسمي إلى أن مهرجان الجونة السينمائي يكرم ماضي ومجد صناعة السينما ويسلط الضوء على الحاضر. وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي يوم ١٩ سبتمبر المقبل، ويستمر حتى ٢٧ من الشهر نفسه.

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