رشا سامي العدل تتعرض لموقف محرج خلال مسرحية "سيرة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرضت الفنانة رشا سامي العدل، لموقف محرج عقب صعودها على خشبة مسرح البالون، خلال العرض المسرحي "سيرة حب"، الذي يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ12 هذا العام.

وبمجرد ظهورها أمام الجمهور، حدث قطع بـ"الصندل" الذي ترتديه، وهو ما جعلها تتوقف عن أداء الدور والخروج من المسرح بكل هدوء، لتغييره وارتداء حذاء آخر، والعودة لأداء الشخصية من جديد، لتنال بعدها تحية وتصفيق الجمهور.

ترصد "سيرة حب" محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وتستدعي عدة رموز أثرت الحياه الفنية، بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية.

المسرحية بطولة إيهاب فهمي، ورحاب مطاوع ، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ورشا سامي العدل، وناصر عبد الحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وعماد عبدالمجيد، قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، وتأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم، إخراج دكتور عادل عبده.