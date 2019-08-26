صورة كوميدية تجمع نشوى مصطفى وبيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة كوميدية تجمعها بالفنان بيومي فؤاد، عبر حسابها على إنستجرام.
وظهرت نشوى في الصورة بـ"البيجامة"، كما ظهر بيومي بملابس البيت أيضا، ولم تعلق على الصورة، إلا بإيموجي قلوب.
وتفاعل عدد كبير من متابعي نشوى مع الصورة، وقال أحدهم: "اجتماع الكوميديا"، وقال آخر: "عسل جدا".
كانت نشوى مصطفى قد نشرت صورة لها مع والدها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وطلبت الدعاء له.
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