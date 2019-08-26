شاهد.. اروى تخطف الأنظار بدون "ميك أب"

خطفت الفنانة أروى الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صورة إطلالتها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بدون "ميك أب"، مردتيه نظارة شمس، وقبعة.
يشار إلى أن الفنانة أروى تقدم حاليًا برنامج بعنوان "تحت السيطرة"، والذي يذاع على شاشة قناة إم بي سي.
يذكر أن الفنانة أروى طرحت سابقاً كليب بعنوان "مخبي عليا"، وهو من كلمات محمدالرفاعي، و ألحان رامي جمال، و توزيع كريم عبد الوهاب، وإخراج سام كيال، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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