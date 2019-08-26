سيد مابقاش تعبان يا همام .. أحدث ظهور لـ صبري سعد

خطف الفنان صبري سعد، الأنظار الذي جسد شخصية سيد، في فيلم "همام في أمستردام"، وكان في ذلك المشهد يظهر دائماً بالتعب وعدم القدرة، إلا أنه ظهر حالياً مع زوجته وأولاده وظهر بصحة جثمانية قوية، مما تسبب في إثارة الجدل.

يشار إلى أن الفنان صبري سعد شارك في فيلم "همام

في أمستردام"، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد، وبطولة كل من محمد هنيدي، أحمد السقا، موناليزا، محمود البزاوي، أيمن الشيوي، إنعام سالوسة، محمد يوسف، عصمت محمود، عثمان عبد المنعم، أحمد عيد، رحبا الجمل، باسل شحرور، منحة زيتون، سليمان عيد، هاني رمزي، أسترليندرتس، أنجرفان هايست، توم يانسن، أزابيل أريسمان، بول يانسن، أسامة أبو الخير، يوسف إسماعيل، طارق عبد العزيز، محمود عبد الغفار، مصطفى بكري، نسرين يوسف، نسرين سعيد، هند محمد علي، أحمد طلبة، ياسر السوداني، عمر نجيب، حسام الأشقر، يحيي زكريا، أميل وليم، عبد المنعم رياض، شادي صبري سعد، محمد هشام، شروق بهلول، سمية حسن علي، نادين محمد حسين، أحمد بهلول.

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