إبراهيم نصر يواجه شائعات مرضه.. بالكشف عن برنامجه الجديد

تتداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا أخبار غير حقيقة، عن صحة الفنان إبراهيم نصر، مؤكدين عن أن حالته الصحية في تدهور، ذلك السيناريو الذي لم ينتهي، رغم أننا شاهدناه مراراً، وتكراراً.

وقابل الفنان إبراهيم نصر، تلك الإشائعات بسخرية تامة، مؤكداً أنه بخير ولا يعاني من أى مشاكل صحية ويستعد لإستئناف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة، كما أنه أحتفل منذ عدة أيام بعيد ميلاده

الـ 69.

جاءت تلك الأخبار نتيجة لإختفاءه عن الأنظار، مما اثار الجدل، وتوقع البعض أنه بسبب المرض، مما جعل الفنان نصر يكشف السر، مؤكداً أنه يستعد لتقديم برنامج ينتمي إلى برامج المقالب، ويشبه برنامج الكاميرا الخفية والذي كان يقدمه منذ سنوات، موضحاً أن فكرة البرنامج تقوم على الضحك.

Advertisements

وعلق الفنان إبراهيم نصر، عن الإشاعات أنه لا يتم تصديق أو تداول أي أخبار، مهما كانت حجمها من صفحات غير رسمية، إلا من وسائل الإعلام، و الصحافة، والصفحات الرسمية الموثقة، فقط، لعدم تكرار السيناريو.

يذكر أن الفنان إبراهيم نصر شارك سابقاً في بطولة مسلسل "فوق السحاب"، وهو من تأليف حسان الدهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة كل من هاني سلامة، ستيفاني صليبا، عفاف شعيب، منى عبد الغني، نهال عنبر، هبة عبد الغني، شادي ألفونس، توني ماهر، أحمد كرارة، غزة مجاهد، محمد محمود عبد العزيز.