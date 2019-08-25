الفنانه الجزائرية ياسمين نيار تتهم عصام كاريكا بالنصب

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هشام لاشينالإثنين 2019/8/26 12:49 ص بتوقيت أبوظبي
الفنانة الجزائرية ياسمين نيار
قدّمت الفنانه الجزائرية ياسمين نيار، الأحد، شكوى رسمية إلى نقابة الموسيقيبن المصريين برئاسه الفنان هاني شاكر، ضدّ الملحن عصام كاريكا، متهمة إياه بالنصب والاحتيال.
وقالت نيار إن كاريكا أخذ منها مبلغ 3000 دولار نظير تلحين إحدى أغانيها ولكنه أخلّ بالاتفاق المبرم.
وطالبت الفنانة الجزائرية بحقها الأدبي والمالي في استرجاع المبلغ المذكور، خصوصاً أنها لم تسجّل صوتها على الموسيقى مثلما ادعى كاريكا.
وأصدر المكتب الإعلامي للفنانه الجزائرية بياناً صحفياً، تحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أكد فيه أن نيار تعرّضت للنصب من قبل عصام كاريكا، عندما عزمت على تقديم أغنية باللهجة المصرية، موضحاً أنها تعاقدت مع الملحن على كلمات وألحان وتوزيع الأغنية مقابل 8000 دولار.
وذكر البيان أن كاريكا تقاضى 3000 دولار كمقدّم عمل، مؤكداً أن ياسمين نيار أتت إلى القاهرة من مقرّ إقامتها في مدينة جنيف السويسرية، متحملةً نفقات السفر والإقامة في الفنادق المصرية، ما جعل تكاليف التنقّل تفوق 100 ألف دولار.
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