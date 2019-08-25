دي كابريو ينعش "رئتي الكوكب" بـ5 ملايين دولار

كشف النجم الامريكي ليوناردو دي كابريو، عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، الأحد، عن إنشاء ما سمي بـ"تحالف الأرض"، والذي يتعهد من خلاله بالتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار كمساعدات إلى منطقة الأمازون، التي جرفتها حرائق الغابات.



وتم إنشاء "إيرث إليانس" الشهر الماضي من قِبل دي كابريو مع جماعات خيرية أخرى مثل لورين باول جوبز وبريان شيث، بينما تم الأحد، إطلاق صندوق غابات الأمازون في إعلان عن التحالف الخيري عبر الإنترنت.

ويسعى التحالف أيضًا إلى الحصول على تبرعات للمساعدة في إصلاح الغابات البرازيلية الممطرة، والتي تسمى "رئتي الكوكب".

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وسيتم توزيع الأموال على 5 مجموعات محلية تعمل على مكافحة هذه المشكلة تشمل معهد أوتوكايا فلوريستا بروتيجيدا، منظمات السكان الأصليين في منطقة الأمازون البرازيلية، معهد كابو، معهد روني، ومعهد سوسيامبيينتال.

وكان الخبراء الفيدراليون البرازيليون أبلغوا عن عدد قياسي من حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد هذا العام، بزيادة 84% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حيث غطت مساحة تتجاوز 1500 هكتار.

وقال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، في بيان، الأحد، إنه تم رصد 1663 حريقًا جديدًا في البرازيل، يومي الخميس والجمعة، نصفها في غابات الأمازون.

وليوناردو ملتزم بالبيئة وتلقى الثناء من الجماعات البيئية الناشطة، وكان له عدد كبير من التصريحات والنشاطات في هذا السياق، ففي عام 2010 تبرع بمبلغ مليون دولار للمنظمات الإغاثية في هايتي بعد الزلزال الهائل.

وتبرع بمليون دولار لجمعية الحفاظ على الحياة البرية للحفاظ على النمور في روسيا، ولديه العديد من الأنشطة البيئية الداعمة للحيوانات وغيرها من الأمور.



