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هشام لاشينالأحد 2019/8/25 11:45 م بتوقيت أبوظبي
لقطة من فيلم "حرب النجوم 9"
قام مخرج وصناع الجزء الـ9 من فيلم "ستار وورز" بمشاركة ملصق العمل الذي يحمل عنوان "صعود سكاي ووكر "، وتفاصيل جديدة تتعلق بشخصية "كيري راسل" الغامضة، خلال عرض خاص السبت الماضي.
وقال المخرج أبرامز إن الفريق كان يعمل بجد في تجهيز الإعلان التشويقي، قبل أن تأتي فكرة العرض الخاص الذي طرح معطيات أكبر حول "ستار وورز".
وشمِلت اللقطات التي لم تُعرَض بعد على الإنترنت الأبطال الرئيسيين، وهم يطلّون على بازار كبير في الصحراء يشبه سوق المزارعين، قبل أن تنطلق سفن المقاومة التي تخرج من الفضاء العلوي، ويظهر بعدها أسطول من مدمرات النجوم، لخوض المعركة الأخيرة.
كما قدّم العرض أول نظرة إلى شخصية "كيري راسل" الغامضة، التي ترتدي خوذة وزياً أحمر.
وتحدّث المخرج عن الراحلة كاري فيشر، التي ستظهر في دور "ليا" لآخر مرة، من خلال لقطات قام بتصويرها عام 2015 أثناء إخراجه "The Force Awakens".
ويضم الفيلم ممثلين مثل ديزي ريدلي، ولوبيتا نيونجو، ودومنال جليسون، إلى جانب الوافدين الجدد على غرار ريتشارد إي غرانت، والأبطال الأصليين لـ"حرب النجوم"، ومنهم مارك هاميل، وأنتوني دانييلز.
و"صعود سكاي ووكر" الذي يبدأ عرضه يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، يمثّل آخر جزء من سلسلة "حرب النجوم"، المُكوّنة من 9 أجزاء انطقت عام 1977.
كانت هذه تفاصيل خبر "حرب النجوم 9".. نهاية المعركة الفضائية بعد 42 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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