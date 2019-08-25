"أبو" يحتفل بأغنية "عيش يا قلبي" مع "جاما"‎

أعلن الفنان "أبو"، الأحد، إطلاق أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي" والتي تعد بداية تعاونه الفني مع شركة "جاما ميوزك" للإنتاج الفني والمنتج محمد جابر.





وقال "أبو" خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة، الأحد، إنه يحرص على اختيار أفكار فنية خارج المألوف لا تقتصر على الموضوعات الرومانسية والعاطفية، مضيفاً: "القصة الجيدة من المهم أن يرويها الناس، بكتابة كلمات الأغاني أو تلحينها وبالطبع بغنائها".





وأوضح "أبو" أن أغنية "عيش يا قلبي" تقدم تجربة إنسانية حقيقية صادقة، لافتاً إلى أن والده رباه على حب العمل وأهميته في خلق مكانة الإنسان، وهو ما أكسبه خبرة وجعله منفتحاً لتقديم أفكار وموضوعات مختلفة في مجال الفن.





وأكد: "أغنية (عيش يا قلبي) هي قصة رومانسية لكنني من خلالها أوجه رسالة للناس أن يستمعوا لقلوبهم، يضعوا لأنفسهم أهدافاً يسعون لتحقيقها وهم يستمتعون بكل لحظة يحققون فيها طموحاتهم".





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وتابع "أبو": "انتهينا من تصوير الأغنية في لبنان مع المخرج فادي حداد، وشاركنا لأول مرة في الفيديو كليب الفنان المسرحي الشهير رفيق علي أحمد، والفنانة وملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا".





من جانبه، قال محمد جابر المدير العام لشركة جاما ميوزك: "(أبو) يقدم نوعاً مختلفا من الأغنيات، فهو حريص على تنوع الموضوعات التي يقدمها، ويعطى اهتماماً حقيقياً للاستماع للناس وتجاربهم ما يخلق لديه مخزوناً من الأفكار التي يسعى لتقديمها من خلال أغنياته".





وأضاف: "كما أنه مستمع جيد لكل ألوان الموسيقى، لذلك فهو يخرج بمنتج فني متميز ومختلف، ومن خلال تعاملي الفني من قبل معه، حيث شاركت في عمليات التوزيع لأغنية 3 دقات، لمست عن قرب جرأته وجديته وصدقه فيما يقدمه من أعمال، لذا كنت حريصاً أن يكون أول فنان يوقع عقد مع شركة (جاما ميوزك) للإنتاج الفني وستكون أغنية (عيش يا قلبي) بداية تعاوننا".





كما أعلن "أبو" خلال المؤتمر أن شركة "سي سي بلاس" للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ستكون الممثل الإعلامي له خلال الفترة المقبلة حتى يتفرغ بشكل كامل للعمل على مشروعاته الفنية المقبلة.





وأغنية "عيش يا قلبي" كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.



