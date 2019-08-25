رجل الاعمال فهد زاهد ومحمد رفاعي يجتمعان في “كان” والسبب؟

التقى صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، رجل الاعمال فهد زاهد، بالملحن والشاعر المصري الكبير محمد رفاعي والاعلامي خالد آغا في مدينة كان الفرنسية، حيث تم البحث خلال اللقاء حول التحضيرات الجارية لتطوير الرؤية الفنية لإصدارات جديدة مع نجوم الفن في العالم العربي.

لا شك في ان هذا اللقاء سيثمر عن تعاونات مميزة خاصة ان محمد رفاعي يملك ارشيفاً كبيراً مع أهم النجوم في العالم العربي منهم اليسا، اصالة، نوال الزغبي، ايهاب توفيق وغيرهم. وهو يضع حالياً أفكاره المتجددة والمتطورة على صعيد الكلام واللحن لتقديم مجموعة من الأعمال الراقية تليق بإسمه وبإسم شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي تبحث دائماً عن العمل الكامل المتكامل.

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ومن أهم الاعمال التي طُرحتها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مؤخراً حملت توقيع محمد رفاعي هي أغنية “حبيت من قلبي” للفنانة مروة ناجي، من كلماته وألحانه وحققت حتى الآن أكثر من ثلاث ملايين مشاهدة في عضون فترة قصيرة.

أيضاً أغنية “أنا عندي حبيب” للفنانة روان عليان، من كلماته والحانه وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة بعد اسبوعين على طرحها.

أيضاً تستعد الفنانة رنا سماحة لطرح اغنية جديدة بعنوان “أميرة الحب” من كلمات والحان المتميز محمد رفاعي.