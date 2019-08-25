السيناريست إنجي علاء تُؤكِّد أنَّ دُرَّة مفاجأة في مسلسل "بلا دليل"

أكدت السيناريست إنجي علاء، على أنّ شخصية حبيبة التي تجسّدها الفنانة درة شخصية صعبة ومركبة، لافتة إلى أن درة استعدت لأداء الشخصية ببراعة مع المخرجة منال الصيفي، وتتوقع بأنها ستكون مفاجأة للجمهور في "بلا دليل".

وأضافت إنجي علاء أن جميع أبطال العمل سيظهرون بشكل جديد في إطار درامي مختلف، فالمسلسل دراما اجتماعية متشابكة يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة والمسلسل في مرحلة التصوير، ومن المقرر عرضه أكتوبر المقبل، وهو من نوعيات المسلسلات التي تتضمن ٤٥ حلقة.

ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبدالناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

درة تكشف عن شخصيتها فى "بلا دليل" عازفة على آلة "الهارب"

بإطلالة مثيرة درة بالفستان الأبيض في أحدث جلسة تصوير