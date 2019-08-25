شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفيلم السوادنى ستموت فى العشرين المشارك بفينسيا وتورنتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم السودانى ستموت في العشرين في مهرجاني فينسيا وتورنتو وهو أول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا وأليكم أهم ما يجب أن تعرفه عن الفيلم

• يُقام العرض العالمي الأول للفيلم ضمن قسم أيام فينيسيا بالدورة الـ76 من المهرجان الذي يقام في الفترة من (28 أغسطس وحتي 7 سبتمبر

• يشارك الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في الفترة من (5 - 15 سبتمبر

• الفيلم مستوحى عن القصة القصيرة النوم عند قدمى الجبل للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة

• تدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين • يعيش مُزمل أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر، سليمان. • ستموت في العشرين هو سابع فيلم روائي في تاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا Advertisements • الفيلم من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي • استضافت السودان الفنانة سلوى محمد على لثمانية أيام أقامت خلالها ورشة عمل لتدريب وتجهيز ممثلى فيلم "ستموت فى العشرين" لأداء أدوارهم. • الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت

• تدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين

• يعيش مُزمل أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر، سليمان.

• ستموت في العشرين هو سابع فيلم روائي في تاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا

• الفيلم من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي

• استضافت السودان الفنانة سلوى محمد على لثمانية أيام أقامت خلالها ورشة عمل لتدريب وتجهيز ممثلى فيلم "ستموت فى العشرين" لأداء أدوارهم.

• الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت