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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفيلم السوادنى ستموت فى العشرين المشارك بفينسيا وتورنتو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم السودانى ستموت في العشرين في مهرجاني فينسيا وتورنتو وهو أول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا وأليكم أهم ما يجب أن تعرفه عن الفيلم
• يُقام العرض العالمي الأول للفيلم ضمن قسم أيام فينيسيا بالدورة الـ76 من المهرجان الذي يقام في الفترة من (28 أغسطس وحتي 7 سبتمبر
• يشارك الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في الفترة من (5 - 15 سبتمبر
• الفيلم مستوحى عن القصة القصيرة النوم عند قدمى الجبل للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة
• تدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين
• يعيش مُزمل أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر، سليمان.
• ستموت في العشرين هو سابع فيلم روائي في تاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا
• الفيلم من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي
• استضافت السودان الفنانة سلوى محمد على لثمانية أيام أقامت خلالها ورشة عمل لتدريب وتجهيز ممثلى فيلم "ستموت فى العشرين" لأداء أدوارهم.
• الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت
• تدور الأحداث بولاية الجزيرة، حيث يُولد مُزمل في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين
• يعيش مُزمل أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر، سليمان.
• ستموت في العشرين هو سابع فيلم روائي في تاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبو العلا
• الفيلم من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي
• استضافت السودان الفنانة سلوى محمد على لثمانية أيام أقامت خلالها ورشة عمل لتدريب وتجهيز ممثلى فيلم "ستموت فى العشرين" لأداء أدوارهم.
• الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت
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