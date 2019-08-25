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نجوم ألبومات 2019 يطرحون كليبات جديدة خلال الفترة المقبلة..منهم رامى صبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لتصوير وطرح كليبات جديدة من ألبوماتهم التي طرحت الفترة الماضية، ومن المقررأن تشهد الفترة المقبلة تصويرعدد من أغنيات الألبومات، فمنهم من يعود بعد فترة غياب والبعض الآخر يفاجئ جمهوره بعمل غنائى مميز ومختلف عما قدمه من قبل، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز الكليبات المنتظرة فى الأيام المقبلة.

هيثم شاكر

طرح المطرب هيثم شاكر كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "ما توصنيش" من ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوى، وشهد تصويره فى مدينة أثينا باليونان.

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كما انتهى من تصوير أغنيتين  من الألبوم وهما "يا حبيبة " كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، والثانية بعنوان "افترقنا" من كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه، ويقوم بإخراج الكليبات الثلاثة المخرج اليونانى يانس ديمولتساس.

 

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مصطفى قمر

يستعد النجم مصطفى قمر لتصوير 5 كليبات من ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، ومن المقرر أن يتم تصويرهم خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأغانى، حيث قرر الاعتماد على الشكل الذى قدمه فى كليب أغنيته الأخيرة "س من الناس" والذى طرحه الأيام الماضية.

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رامى صبرى

يستعد المطرب رامى صبرى لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد "فارق معاك"، وتحمل اسم "وبقابل ناس" من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى.

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كريم محسن

بعد نجاح ألبومه الجديد "قابل بقى" على يوتيوب، يستعد كريم محسن لتصوير 4 أغنيات من الألبوم بعد تحديد أماكن التصوير والاستقرار على الأغانى فى الأيام المقبلة.

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سالى خليل

انتهت من تسجيل أغانى ألبومها الجديد بشكل كامل، ومن المقرر طرحه مطلع الشهر المقبل، على أن يتم تصوير أغنيتين منه على طريقة الفيديو كليب فى لبنان خلال الفترة المقبلة.

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أحمد جمال

قررالمطرب أحمد جمال تأجيل طرح أى فيديو كليب إلى بعد الانتهاء من ألبومه الجديد وطرحه فى موسم الصيف الحالى أو موسم الشتاء المقبل، ويتضمن من 10 إلى 12 أغنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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