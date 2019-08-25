شكرا لقرائتكم خبر عن "كمان أندلسى".. ربيع الحوتى يطلق ألبومه الأول فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عازف الكمان الجزائرى ربيع الحوتى لتدشين انطلاقته الموسيقية الجديدة بالتزامن مع إطلاق أول ألبوماته الرسمية، بحفل جماهيرى كبير فى مدينة مونبيلييه الفرنسية، وذلك مساء 24 أكتوبر المقبل.

ويعد الحوتى من أبرز الأيقونات الصاعدة لعزف الكمان فى الجزائر وشمالى أفريقيا، تميز أسلوبه الموسيقي بالجمع بين الألحان الشرقية القديمة مع روح الموسيقى الأندلسية المتأثرة بالجذور التقليدية لفلكلوريات المغرب والجزائر مع لمسات من الإلكترونيك ميوزيك والتأثير الغربى، لينتج فى النهاية مشروع ألبوم موسيقى يتكل بالأساس على الكمان مع عدة آلات وتنوعات موسيقية مغايرة.



