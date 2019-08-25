شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تستمتع بوقتها على الشاطئ مع ابنتها شيكاجو.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت كيم كاردشيان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام " عددًا من الصور التي ظهرت فيهم كيم ذات الـ38 عامًا وهي تستمتع بوقتها علي الشاطئ مع ابنتها شيكاجو. حصدت صور كيم وشيكاجو علي إنستجرام أكثر من 1.1 مليون likes خلال ساعة واحدة فقط . Advertisements

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