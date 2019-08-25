شكرا لقرائتكم خبر عن "كلام فى سرك".. كليب جديد لـ صابر الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب صابر الرباعى، كليب جديدا يحمل عنوان "كلام فى سرك"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وبتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهندسة صوت ياسر أنور.

وضم ألبوم صابر 10 أغنيات كاملة، وتنوعت ما بين المصرى والخليجى واللبنانى، وجاءت أسماء الأغانى كالتالى : كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومى قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكرونى" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباى"، و"حياتى"، و"عمرى الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قبانى.

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يشار إلى أن صابر صور أغنية "باى باى" وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات والحان سليم عبد الله، وتوزيع سامي المعتوقي.