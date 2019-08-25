شاهد.. كلو كاردشيان تخطف الأنظار مع ابنتها ترو طومبسون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان شعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، وما يزيد شعبيتها هو تواصلها الدائم مه محبيها ومعجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نشرت كلو كاردشيان ذات الـ(35 عاما) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور مع ابنتها الوحيدة ترو طومبسون وعلقت على الصور فكتبت "سيدتي الصغيرة". حصدت صور كلو كاردشيان وترو طومبسون أكثر من 2.5 مليون likes إضافة إلى عدد كبير من عبارات الثناء علي إطلالة الأم ومولودتها. Advertisements



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