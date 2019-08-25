صور| "أبو" يحتفل بطرح "عيش يا قلبي" مع "جاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

احتفل المنتج محمد جابر، خلال مؤتمر صحفي، عُقد بأحد الفنادق، بانطلاق شركة جاما ميوزك، وبتعاقدها مع المطرب "أبو"، الذي يقدم أغنية "عيش يا قلبي" في أول تعاون لهما.

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وخلال المؤتمر قال "أبو" إنه يحرص على اختيار أفكار فنية خارج المألوف لا تقتصر على الموضوعات الرومانسية والعاطفية.

وأضاف أن أغنية "عيش يا قلبي" تقدم تجربة إنسانية حقيقية صادقة، وتتماشى مع طبيعة الأفكار التي يقدمها في أعماله.

من جانبه، قال محمد جابر، المدير العام لشركة جاما ميوزك، إن "أبو" يقدم نوعا مختلفا من الأغنيات، فهو حريص على تنوع الموضوعات التي يقدمها، ويعطى اهتماما حقيقيا للاستماع للناس وتجاربهم ما يخلق لديه مخزونا من الأفكار التي يسعى لتقديمها من خلال أغنياته.