في عرض "سيرة حب".. إيهاب فهمى يتلقي تحية خاصة من جمهور مسرح "البالون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هانى صابر :

شهدت مسرحية" سيرة حب " المعروضة حاليا بمسرح البالون بالعجوزة، إقبالا جماهيريا كبيرا، ورفعت شعار كامل العدد.

ونال الفنان إيهاب فهمي تحية خاصة من الجمهور، الذي ظل يصفق له وينادي باسمه، خاصة بعد حالة اللغط التى سبقت عرض المسرحية حول عدم مشاركته، إذ خرجت المسرحية من تقييم المهرجان للقومي للمسرح، لكون إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، ومدير المسرح الكوميدي، ولكن انتشرت بعض الأخبار المغلوطة عن انسحابه من المسرحية.

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العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.

ترصد "سيرة حب" محطات من حياة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وتستدعي عدة رموز أثرت الحياه الفنية، بينها موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي والفنانة وردة والفنان عبد الحليم حافظ والفنان محمد رشدي والنقشبندي وعدوية.

المسرحية بطولة إيهاب فهمي، ورحاب مطاوع ، ومجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، ورشا سامي العدل، وناصر عبد الحفيظ، ونهلة خليل، وشريف عواد، وعماد عبدالمجيد، قيادة الأوركسترا وتوزيع موسيقى للمايسترو محمد أبو اليزيد، ومن إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بقيادة الفنان صلاح لبيب، وتأليف الكاتب الكبير أيمن الحكيم، إخراج دكتور عادل عبده.