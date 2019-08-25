أنغام تهنئ زوجها بحصوله على جائزة "جلوبال ميوزك أوردز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت الفنانة أنغام، زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بفوزه بجائزة "جلوبال ميوزك أوردز".

ونشرت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة لزوجها، وعلقت: "ألف مبروك أحمد إبراهيم، جايزة مستحقة، الميدالية الفضية في جلوبال ميوزك أوردز، عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا".

وكان أحمد إبراهيم قد نشر صورة من نتائج المسابقة، وعلق: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع أغنية أنغام حالة خاصة جدا 2019

