أنغام تهنئ زوجها بحصوله على جائزة "جلوبال ميوزك أوردز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة أنغام، زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بفوزه بجائزة "جلوبال ميوزك أوردز".
ونشرت عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة لزوجها، وعلقت: "ألف مبروك أحمد إبراهيم، جايزة مستحقة، الميدالية الفضية في جلوبال ميوزك أوردز، عن توزيع أغنية حالة خاصة جدا".
وكان أحمد إبراهيم قد نشر صورة من نتائج المسابقة، وعلق: "الميدالية الفضية جلوبال ميوزك أوردز (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم، أحمد إبراهيم من (مصر) عن توزيع أغنية أنغام حالة خاصة جدا 2019
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