صورة| بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على متابعة سألتها عن موعد طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ردت الفنانة عبير صبري على متابعة له على "إنستجرام"، سألتها عن موعد طلاقها.

القصة بدأت عندما نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بزوجها أيمن البياع، عبر حسابها على إنستجرام، لتهنئته بعيد ميلاده.

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وعلقت إحدى المتابعات: "يالا عايزين نعرف الطلاق امتى، عشان الجواز اللي بيبقي قايم على مجرد الإعجاب بالفنانة وهي تقعد تعمل بوستات تنافق فيه، وتقول كلام حلو عشان بيصرف عليها، بيكون عمره قصير، طبعا إنتي هتضايقي من كلامي أو هتعمليلي بلوك، بس هي ديه الحقيقة والأيام ما بينا".

واكتفت عبير صبري بالرد عليها بكلمة واحدة: "عقبالك"، وتضامن الكثير من متابعي عبير معها، وهاجموا صاحبة التعليق.

ودائما ما تواجه الفنانة عبير صبري تعليقات من متابعيها عن علاقتها بزوجها، وفي بعض الأحيان ترد عليهم، وتزوجت عبير صبري من المحامي الفلسطيني أيمن البياع، في يوليو 2018.