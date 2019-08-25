صورة| دارين حداد مع ويزو وأوس أوس في كواليس "مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية دارين حداد، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة تجمعها بـ"أوس أوس، ويزو"، في كواليس أحد عروض مسرح مصر. وعلقت حداد، على الصورة: "إلى المسرح، مسرح مصر". ويواصل فريق مسرح مصر تقديم عروض آخر مواسمه، بمسرح فندق جارند حياة في جاردن سيتي.

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