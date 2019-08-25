نهال عنبر لـ "الوفد": محمد رمضان إنسان جميل و متواضع

أكدت النجمة نهال عنبر ورئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن حفلة النجم محمد رمضان الأخير في الساحل الشمالي، ليس بها ما يسئ، وليس بها ألفاظ خارجة.

وقالت الفنانة نهال عنبر في تصيرح خاص لـ "الوفد": "محمد رمضان نجم كبير وله شعبية شخصية كريمة، ومتواضع جداً، ويحب أن يتصور مع جمهوره، ولا يمكن أن يجعل أحد من الجمهور حزين، فهو شخصية طيبة،

وجميع من تعامل معه أشادوا به، وبحسن سلوكه".

وأضافت: أغاني محمد رمضان ناجحة، وتحقق نجاحات باهرة، وليس بها ألفاظ خارجة، والجمهور كان سعيد جداً في الحفلة، ولا يوجد جدل إلا من البعض القليل، والمنتقد دائماً، في كل شئ سواء ناجح، أم فاشل".

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يشار إلى أن الفنان محمد رمضان أحيا يوم الجمعة

الماضي حفلاً غنائياً، في الساحل الشمالي، وحضر الحفل أكثر من 500 ألف شخصاً.

ومن ناحية آخرى شاركت النجمة نهال عنبر مؤخراً في بطولة مسلسل "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، و بطولة كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، جمال عبد الناصر، سارة نخلة، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، جميل برسوم، هنادي مهنا، وتم عرض المسلسل ضمن ماراثون رمضان الماضي، كما حصد على إعجاب الكثيرين من الجمهور.