رغم الأعداد الرهيبة في حفله.. محمد رمضان يثير الجدل من جديد

أثار النجم محمد رمضان الجدل حوله مرة آخرى، وذلك بسبب حركاته الإستعراضية على المسرح، حيث نشر صور الحفل عبر حسباته بمواقع السوشيال ميديا، والتي تسببت في جدل، وخاصة حول ملابسه، و سجدته، التي أدها بعد رؤيته لجمهوره الغزير.

وجاءت التعليقات بين محبينه، ومهاجميه كالتالي: "ديناصوووورر العصر"، "لا يجوز الصلاة في اللانجيري ••••• هدانا الله وإياك طريق الحق"، "تحيا مصر بيك انت يا أسطورة"، "بصراحه اوفر"، "الجمهور عمل منك جاكسون"، "عملتلك كام

مليون وتقولي جمهوري".

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وكان النجم محمد رمضان وجه رسالة شكر لجمهوره قائلاً: "جمهوري الغالي أنتم نعمة كبيرة من رب العالمين .. ربنا يقدرني على الحفاظ عليكم.. الحمد لله ثقة في الله نجاح دائماً".

كما توجه بالشكر لكل من المنتج ياسر سليم و المنتج رمضان حسني، ومنظم الحفل محمد محسن جابر و نبيل السويسي وزوجته ماهي، دي جي وليد الحريري،

تامر فوزي، و مدير الإنتاج محمد روماني، رامي رفعت، سامي يوسف، ومهندس الصوت چورچ سعيد، دي جى فات سام و ساري، مصمم ملابس نهال المصري، مصمم الإستعراضات مصطفى حجاج وزوجته رضوى، والمخراج تامر كرم، كما توجه بالشكر الخاص إلى وزارة الداخلية لمجهودتهم العظيمة في تأمين الحفل.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح أغنيته بعنوان "السلطان"، وهي من كلمات وألحان أحمد شيكو، و توزيع سمسم، ويأتي مطلع الأغنية: "أنا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين حب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين شايفني رقم وان أصلي وسط المحبوبين".