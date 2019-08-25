بعد شهر من وفاته .. دنيا عبد العزيز توجة رسالة لـ فاروق الفيشاوي

وجهت الفنانة دنيا عبدالعزيز رسالة للنجم الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "عدى شهر على فراقك.. الله يرحمك ياحبيبي".

يشار إلى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، توفى يوم 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان ليتم تشييع جثمانه من مسجد

مصطفى محمود وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم 28 يوليو.

من ناحية آخرى تستعد الفنانة دنيا لعرض الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، وهو بطولة كل من عزت العلايلى،

بوسى، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامى وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعى، هالة فاخر، أحمد التهامى، ميرهان حسين، ريم البارودى، أنعام سالوسة، صبرى فواز، منة فضالى، محمد نجاتى، هشام المليجى، سمير بدير، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمى، أميرة هانى، كريم عبدالخالق، وهو سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.

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