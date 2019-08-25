- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
شارك الفنان المصري محمد لطفي جمهوره بمقطع فيديو جمعه بابنه “إبراهيم”.
الفنان المصري ظهر في المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يدرب ابنه على رياضة الملاكمة.
لطفي أرفق المقطع بتعليق قال فيه: “انتطرو الملاكم الملاكم الصغير إبراهيم محمد لطفي.. تصوير صديقي النجم حماده هلال”.
الفنان حمادة هلال علق على الفيديو قائلا: “حبيبي ربنا يباركلك في ابراهيم وعمر ويحفظكم من كل حاجه وحشه”.
يذكر أن الفنان محمد لطفي كان لاعب ملاكمة قبل احترافه التمثيل وحصل علي العديد من البطولات فيها، بدأ التمثيل في السينما من خلال فيلم كابوريا (1990)، الذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد زكي، ثم قدم منذ ذلك الوقت العديد من الشخصيات المساعدة في السينما المصرية، كما شارك في العديد من المسلسلات المصرية.
ومن بين أعماله: فيلم “كباريه”، وفيلم “بدل فاقد”، وفيلم “رسائل البحر”، وفيلم “فاصل ونعود”، وكان آخرها فيلم “حملة فرعون”، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وعب بطولته عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد لطفي يدرب ابنه على الملاكمة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.