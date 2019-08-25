محمد لطفي يدرب ابنه على الملاكمة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شارك الفنان المصري محمد لطفي جمهوره بمقطع فيديو جمعه بابنه “إبراهيم”.

الفنان المصري ظهر في المقطع، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو يدرب ابنه على رياضة الملاكمة.

لطفي أرفق المقطع بتعليق قال فيه: “انتطرو الملاكم الملاكم الصغير إبراهيم محمد لطفي.. تصوير صديقي النجم حماده هلال”.

Advertisements

الفنان حمادة هلال علق على الفيديو قائلا: “حبيبي ربنا يباركلك في ابراهيم وعمر ويحفظكم من كل حاجه وحشه”.

يذكر أن الفنان محمد لطفي كان لاعب ملاكمة قبل احترافه التمثيل وحصل علي العديد من البطولات فيها، بدأ التمثيل في السينما من خلال فيلم كابوريا (1990)، الذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد زكي، ثم قدم منذ ذلك الوقت العديد من الشخصيات المساعدة في السينما المصرية، كما شارك في العديد من المسلسلات المصرية.

ومن بين أعماله: فيلم “كباريه”، وفيلم “بدل فاقد”، وفيلم “رسائل البحر”، وفيلم “فاصل ونعود”، وكان آخرها فيلم “حملة فرعون”، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وعب بطولته عمرو سعد وروبي ومحمود عبدالمغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وغيرهم.