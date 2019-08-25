شاهد كيف تعاملت ميريام فارس مع معجب حاول اقتحام المسرح لاتقاط صورة معها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس في حفل زفاف خاص، والهبت الأجواء بمجرد صعودها على المسرح بباقة من أجمل أغانيها الحماسية.

ملكة المسرح اختارت للزفاف طلّة براقة، ارتدت فيها فستان فضي عاري الاكتاف، جسد قوامها بشكل مثير، مسدلة شعرها المجعد بتسريحة قصيرة، كما زينت رقبتها بعقد ماسي ضخم، ضاعف بريق إطلالتها.

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وفي مقطع فيديو من الحفل، ظهر شاب من بين الحضور، حاول اقتحام المسرح لالتقاط صورة Selfie مع الفنانة، فما كان من حراس أمن الحفل سوى منع الشاب بشكل أزعج النجمة، حتى أنها لاحقتهم سريعاً وطلبت من الشاب الاقتراب منها، وبالفعل تمكن أحد أصدقائه من التقاط صورة للشاب مع ميريام، وكل ذلك خلال تقديمها لفقرتها الغنائية دون توقف، وهو الموقف الذي أثنى عليه فانز النجمة اللبنانية، معربين عن اعجابهم بطريقة تعاملها الراقي مع محبيها.

من ناحية أخرى، كان كليب «قومي» آخر ما طرحته ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.