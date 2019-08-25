وفاة الفنان البحريني محمد عواد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان البحريني محمد عواد، صباح الأحد 25 أغسطس، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل محمد عواد قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية بعد تعرّضه لكسر في الحوض، نقل على إثره إلى العناية المركزة، وخرج منه أول أمس، قبل أن توافيه المنية اليوم.

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المستشار الإعلامي بالديوان الملكي البحريني، نبيل الحمر، نعى الفنان الراحل في تغريدة على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، بقوله: ”فقدت البحرين اليوم قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة“.

وأضاف: ”فقدنا الفنان محمد عواد الذي شكل عطاؤه الفني والمسرحي منذ الستينيات رافدًا إبداعيًا مهمًا وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربي. رحم الله الفنان محمد عواد وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته“.

يذكر أن الفنان البحريني الراحل محمد عواد اشتهر بشخصية ”أبو هلال“ في مسلسل “سوالف أم هلال”، كما شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية، ومن أشهرها مسلسل ”عجايب غرايب“، و“بحر الحكايات“ و“حسن ونور السنا“، وغيرها من الأعمال.