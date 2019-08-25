التحقيق مع الفنان تامر شلتوت بتهمة تعذيب طفل تبناه من دار أيتام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواجه الفنان والإعلامي المصري تامر شلتوت، انتقادات عدة بعد اتهامه بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر نحو خمسة أعوام، قد سبق وتبناه من دار للأيتام.

واتهمه البعض بأنه يُعامل الطفل معاملة سيئة ويُعنفه من آنٍ لآخر، إذ طالب البعض بالتدخل وإنقاذ الموقف.

وعلّقت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي على الواقعة مؤكدةً أنه جار التحقيق في الواقعة، وسيتم اتخاذ اللازم لحماية الطفل.

تامر شلتوت، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر فضائية «مصر الأولى»، خضع للتحقيق بالوزارة اليوم، ومن المقرر أن تصدر الوزارة بيان عن الواقعة خلال ساعات.

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الاتهامات التي وجهت لتامر أنه شاهده كثيرون أثناء ضربه لطفل لا يتعدى عمره خمس سنوات، ضربًا مبرحًا أثناء تواجدهما بالقرب من حمام سباحة، وأوضح بعض الأشخاص أنهم حين حاولوا التدخل لمنعه من ذلك عنّفهم ورفض ذلك.

ورفض شلتوت، التعليق على الواقعة، والرد على هذه الاتهامات، بينما كتب شقيقه عمرو عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “والله يا جماعة مش عارف أقول إيه، عشان بس مطولش الولد كان عمل حاجة كبيرة مايسكتش عليها من غير ما أقول إيه هي، عشان الولد داخل شهر 9 المدرسة ومش أظرف حاجة إن زمايله يعرفوا حاجة زي كده في أول سنة ليه.. فباباه كان بيعنفه بناء على تكرار الموضوع واستشارة الدكتور”.

وأضاف: “جات واحدة ست عملت فيها المصلحة الاجتماعية والأم المثالية لسنة 2019 تدخلت بمنتهى قلة الذوق دون أي حق ومن غير ما تعرف الموضوع وبتزعق وتتخانق، وتامر رد قالها لو سمحتي متدخليش ده ابني وبربيه.. فإزاي بقى النجم والإعلامي المشهور يحرجها قدام الناس فقررت أنها ترد له الإحراج وتتشهر بالمرة، ما هو الموضوع مش هيعدي كده بلوشي وبالمرة تملي شوية من عدم اهتمام المجتمع ليها وتبقى حديثة المجالس”.