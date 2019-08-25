طليقة أحمد الفيشاوي تلاحقه بقضية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، أن ابنته لينا ليس لها علاقة بالقضايا ولا تتدخل في ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أنا حواء”، والمذاع عبر فضائية “المحور”، أن الفتاة تلقت مكالمة من والدها يخبرها فيها بأن تخرج من حياته وأنه لو استطاع مساعدتها فسيفعل، وأنها علمت بالحكم بحبسه منه هو.

وتابع، أن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كان قد تعهد بأنه سيلتزم بسداد النفقة، ولكن بعد شهر واحد، لم يردوا على اي اتصالات ودخلت الأمور في إطار قانوني بعد ذلك، ولم يسأل أحمد الفيشاوي، وكبر دماغه، وأكد أنه المحكمة قضت له بعدد من الأحكام منذ أكثر من سنة ولكنه كان يؤجل تنفيذها وتحدث مع أكثر من شخص مقرب منه لحل الازمة و عدم اللجوء للحبس.

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وأوضح أن الفنانة سمية الألفي، بدلًا من ان تتدخل كفنانة كبيرة وأم لفنان، قامت برفع دعوى ضم للصغيرة لكي توفر الأموال، وكل هذا للتنكيل بالطفلة والتأثير عليها وهذا دورها ولكنها خسرت القضية.

وأكد أنه يوجد عشرين قضية متداولة في المحاكم وكلها ربحتها طليقة الفيشاوي، وأن أي قضية كيدية قام أحمد الفيشاوي قام رفعها خسرها، مثل قضية رؤيا ابنته، وذلك بعد سفرها للندن، والتي طالب فيها برؤيتها في المقطم إسبوعيا لمدة ساعتين، وهي في لندن.

وهدد محامي هندي الحناوي، برفع قضية على أحمد الفيشاوي يلزمه فيها برؤية ابنته إسبوعيًا في لندن.

وعن تصريح الفيشاوي الصغير الأخير، حول اتهام طليقته بالسكر، قال: “فوجئنا بإسلوب رخيص يسب فيه هند الحناوي، البنت أصبح لديها 15 عامًا ومتربية ومتعلمة في مدارس جيدة يا أحمد إخرج للناس وإخرج الإيصالات التي صرفتها على ابنتك”.

أما عن احتمالية وجود صلح بينهما، أكد أن طليقته لا تمانع في ذلك.