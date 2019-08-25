ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

أحيت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرى رحيل والدتها الإعلامية ستيلا علوي، والتي رحلت في نفس اليوم عام 2017 بعد صراع مع المرض.

ليلى علوي، نشرت صور لهما معًا عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، وعلقت عليها قائلة: “ناس بتقول إن الأيام بتتحسب بالفرحة والعمر بيتقاس باللحظات الحلوة والإنجازات المهمة.. وناس تانية بتقول العمر بيتقاس بالقرب والونس ولمة الناس اللي بتحبهم حواليك”.

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وأضافت: “بس أنا من يوم ما مشيتي لا عارفة أفرح ولا أحس بالإنجاز.. صحيح ربنا أنعم عليا بحب وقرب ناس كتير بيحبوني وبحبهم إنما مكانك لسة فاضي يا أمي.. وهيفضل فاضي ماحدش هايقدر يملاه وهفضل ادعيلك بالرحمة والراحة وعارفة إن دعايا بيوصلك وبتحسي بيا .. ادعوا لأمي وأمهاتنا جميعًا”.

يذكر أن والدة ليلى علوي، رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس 2017، وذلك بعد صراع مع المرض، وكثيرا ما تحدثت ليلى علوي عن والدتها ومدى ارتباطها بها وكيف أثرت في حياتها.

الفنانة المصرية كانت متعلقة جدا بوالدتها، وخلال فترة مرضها كانت ترافقها بالمستشفى، ورفضت السفر إلى لوس أنجلوس وقتها ولغت كل أعمالها الفنية وظلت إلى جانبها إلى أن فارقت الحياة.