شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس وتفاصيل مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مشهد طيران محمد رمضان في حفل الساحل الشمالي اهتمام جمهور الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول الجميع صور هذا المشهد مصحوبة بتعليقات متنوعة عن الظهور المختلف لنجم الأكشن في حفلة الأخير في الساحل الشمالي، وهنا ننقل لكم بالفيديو تفاصيل هذا المشهد، ويشرح لنا المخرج رامي رفعت أبرز كواليسه.

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