شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد رمضان يسجد فى حفلته بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت سجدة الفنان محمد رمضان ضجة كبيرة علي وسائل التواصل الاجتماعي. سجدة رمضان جاءت عقب رؤيته الحضور الجماهيري الكبير لحفله بالساحل الشمالي.. وأضاف رمضان: "إنتوا نعمه كبيره لازم احمد ربنا عليها" ثم سجد بعدها الأمر الذي أسعد الحاضرين فقاموا بالرد عليه بهتافات وتصفيق مستمر. Advertisements

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