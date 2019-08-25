شكرا لقرائتكم خبر عن "ببساطة".. ديو جديد لـ مى كساب وفريد غنام.. خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى كساب بمشاركة المطرب المغربي فريد غنام من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم " ببساطة " ضمن أغانى ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان اورتيجا، وتوزيع أوكا، ويقوم بإخراج كليب المخرج المغربي ياسين الزاوي.

وقالت مى كساب لـ"الخليج 365" أنها تم تصوير الأغنية في دولة المغرب واستغرقت تصويره أسبوع، ومن المقرر أن يتم طرحها بعد انتهاء عملية المونتاج مع المونتير هشام مدحت، متمنية أن ينال الكليب إعجاب الجمهور بعد طرحه فى الأيام المقبلة.

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وعبرت مى كساب عن سعادتها بالغناء مع فريد غنام لأنها تحب صوت جدا، لافتة أنه يتمتع بصوت قوي يملأه الاحساس وله حضور قوي فى الغناء من خلال أغانى المتنوعة والمتميزة.

وطرحت مى كساب مؤخرا أغنية "البٌنية"، على طريقة الفيديو كليب عبر"يوتيوب"، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير "أنا لسه هنا"، الذى طرحته مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا.