شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق أحمد إبراهيم على فوزه بالميدالية الفضية لجلوبال ميوزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع أحمد إبراهيم لـ"الخليج 365"، تعليقًا على فوزه بجائزة جلوبال ميوزك أوردز لأفضل توزيع أغنية عن أغنيته حالة خاصة جدًاوالتي غنتها زوجته أنغام، إنه سعيد بتلك الجائزة لأنها تعلن بعد اجتماع للجنة استماع تضم كبار الموسيقيين حول العالم لاختيار الفائزين من بين الأعمال المرشحة، لافتاً إلى أن الجائزة أمريكية ولا يقام لها حفل توزيع جوائز وأنه تم ترشيح 3 أغنيات من أغانيه وهى أغنية محمد حماقى 500، وأغنية "حالة خاصة جدا" للمطربة أنغام، وأغنية مهموم للكينج محمد منير، وتم اختيار أغنية "حالة خاصة جدا" ليتم اختيارها كأفضل توزيع موسيقي ليحصل على الميدالية الفضية لعام 2019.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل شيرين عبد الوهاب التى تعاون معها فى "على بالى"، و"أنت آخر واحد"، و"ماتحاسبنيش"، و"خليتنى أخاف"، و"كلى ملكك"، و"متاخدة من الأيام"، و"المراية"، و"مشاعر"، وتعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"يا عالم"، و"إنسانة بريئة" كما تعاون أحمد إبراهيم مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح"، ومع رامى جمال بـ"اوعدينى"، و"اتفضل أمشى"، و"ماتنسيش"، و"ضعفت"، و"إزاى هنرجع"، و"ربنا يخليك ليا" وقدم أغانى مميزة مع نانسى عجرم.